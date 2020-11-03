Kahta’da yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başladı

İHA

Kahta’da yüz yüze eğitimde üçüncü aşama başladı

Ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman’ın Kahta ilçesinde de aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiş süreci devam ederken, 5. ve 9. sınıf öğrencileri ders başı yaptı.
Öğrenciler, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının üçüncü aşamasıyla arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Okullarda, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uyması, maske takması ve dezenfektan noktalarını kullanmaları gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin yüz yüze eğitime başlamasının heyecanına ortak olan İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Bayram, ilçe merkezindeki okulları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler için okullarda pandemiyle mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, “20202021 eğitim öğretim döneminin ilk aşamasında okul öncesi ve 1. sınıflar, ikinci aşamasında ise 2, 3, 4, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlamıştı. 5. ve 9. sınıflarımız da bugünden itibaren yüz yüze eğitim planlamasına dahil oldu. Okullarımızda 5. ve 9. sınıf öğrencilerimizin heyecanına ortak olmak istedik” şeklinde konuştu. Öğrencilerin okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlayacağını belirten Müdür Tunçmen, “Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velilerimiz göndermek istediğine dair belgelerini okul müdürlerine teslim etmeleri gerekiyor. Velisi tarafından okula gönderilmek istenmeyen öğrencilerimiz devamsız sayılmayacak. Ama bu öğrencilerin tüm derslerine uzaktan eğitim yoluyla devam etmeleri gerekiyor. 6, 7, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz uzaktan eğitimlerine devam etmektedir” diye konuştu.
Daha sonra ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek pandemi sürecinde uygulanabilecek proje ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayaların arasına sıkışan keçiyi ekipler kurtardı
YEREL HABERLER Kayaların arasına sıkışan keçiyi ekipler kurtardı
Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma tekniği
YEREL HABERLER Perre Antik Kenti'nde ziyaretçiler için canlandırma ...
Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırsever doktorlardan köy okuluna kütüphane
İzmir’e iki kardeşten duygulandıran bağış Adıyaman’da iki kardeş harçlıklarının bulunduğu kumbarayı depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER İzmir’e iki kardeşten duygulandıran bağış Adıyaman’da ...
Emniyet Müdürü Ergüder’e teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Ergüder’e teşekkür plaketi
Mezar odasında tarih yeniden canlandı Kommagene Krallığının ‘ölü gömme’ gelenekleri canlandırıldı
YEREL HABERLER Mezar odasında tarih yeniden canlandı Kommagene ...
Çöp toplama kamyonu balkona çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Çöp toplama kamyonu balkona çarptı: 3 yaralı
Sağlık memuru yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER Sağlık memuru yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Başkan Dağtekin’den çiçeği burnunda başkana hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den çiçeği burnunda başkana hayırlı ...
Adıyaman'da atyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da atyapı çalışmalarında sona yaklaşıldı
Başkan Kılınç, esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, esnafla bir araya geldi
Sadece sokaklarda değil sanal alemde de devriye atıyorlar
YEREL HABERLER Sadece sokaklarda değil sanal alemde de devriye ...
Genç sağlık memuru evinde ölü bulundu Genç memurun cenazesi çalıştığı hastanenin morğuna kaldırıldı
YEREL HABERLER Genç sağlık memuru evinde ölü bulundu Genç memurun ...
Nemrut'un zirvesinde kick boks gösterisi
YEREL HABERLER Nemrut'un zirvesinde kick boks gösterisi
Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, depremzedelerle bir araya geldi
Parklara zarar verildi
YEREL HABERLER Parklara zarar verildi
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı
YEREL HABERLER Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında bıçaklandı
İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçesini planlıyor
YEREL HABERLER İl Genel Meclisi 2021 yılı bütçesini planlıyor
Denetleme yapan polislere sinyal şoku Kimi sağ sinyali yakıp sola döndü, kimi ise sinyalini bile yakmadan geçmeye çalıştı Bu kavşakta 11 ay içerisinde 400 kaza meydana geldi
YEREL HABERLER Denetleme yapan polislere sinyal şoku Kimi sağ ...
Başkan Toydaş ziyaret için gittiği İzmir’de yaralandı
YEREL HABERLER Başkan Toydaş ziyaret için gittiği İzmir’de yaralandı
Çantasındaki parayı alıp kaçtılar
YEREL HABERLER Çantasındaki parayı alıp kaçtılar
Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, kaçtılar
YEREL HABERLER Adıyaman'da girdikleri evden 4 bin 500 lira alıp, ...
Kahta 02 Spor 1 - 0 Karaman Bld. Spor
YEREL HABERLER Kahta 02 Spor 1 - 0 Karaman Bld. Spor
Gölbaşı’da çalıp Besni'de yakalandılar
YEREL HABERLER Gölbaşı’da çalıp Besni'de yakalandılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X