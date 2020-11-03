Adıyaman'da kış hazırlığı

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Kış hazırlıklarına ağırlık veren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, yoğun yağışlardan dolayı problem oluşan bölgelere müdahale etmeye devam ediyor.

Problemli bölgeler arasında yer alan 1. Çevreyolunun Karapınar ve Barbaros Hayrettin Mahallelerini kapsayan alanda altyapı yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşın kış mevsimini daha rahat geçirmesi için çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor. Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a, ASKİM yetkililerine ve ekibine teşekkür etti.

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