Karabaş sağlığına kavuştu

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Vücudunda tümör kitlesi bulunan Karabaş isimli köpek, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen operasyonla eski sağlığına kavuştu.

Hasta ve sakat sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla hayvan severlerin takdirini toplayan Adıyaman Belediyesi, bu kez Karabaş isimli köpeği eski sağlığına kavuşturdu. Adıyaman Üniversitesi çalışanlarının ihbarı ile belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp, Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen Karabaş, tedavi altına alındı. Karabaş’ın durumu hakkında bilgi veren yetkililer, vücudundaki tümörden dolayı yürümekte dahi zorlanan köpeğin, yapılan operasyonla eski sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

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