İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. 02 ABD 747 plakalı Opel marka otomobil ile Ö.A., idaresindeki 02 NA 781 plakalı Toyota marka otomobil, Adıyaman Çelikhan Karayolu Palanlı mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan E.F., ve S.T., isimli iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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