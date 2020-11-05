Adıyaman'da sağanak etkili oldu

ABD başkanını seçiyor: Trump mı, Biden mı?

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Gece saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak, Adıyaman'da etkili oldu. Vatandaşların zor anlar yaşadığı sağanak nedeniyle trafikteki sürücüler de hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-05 12:28:18



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