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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

İHA

Başkan Kılıç'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç’ın yapılan korona virüs (Covid19) testinde sonuç pozitif çıktı.
Yaklaşık 3 hafta önce Gaziantep’de hastanede kalp rahatsızlığından dolayı ameliyat olan Başkan Mehmet Kılıç, son yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Kendisinden önce eşi ve çocuğu Covid19 olan Başkan Kılıç’ın da testi pozitif çıkınca tedbir amaçlı Gaziantep’te ki özel bir hastanede tedavisi sürüyor.
Başkan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve endişe edecek bir durum olmadığı öğrenildi.

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