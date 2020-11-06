İkamet hırsızı tutuklandı

Adıyaman’da, yabancı uyruklu bir kadının evine girerek çanta içerisindeki paraları çalan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Mara Mahallesi 1303 Sokak içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu Ayşe Hatip’e ait ikamete giren şahıs, evde bulunan çantayı alarak kaçmıştı. Çantayı ikamete yakın bir yerde boşaltan ve içerisinden bulunan 4 bin 500 TL parayı çalan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirilen M.Y., isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.