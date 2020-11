Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, girdiği evden 4 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen hafta pazar günü Mara Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ayşe Hatip´e ait eve, kimsenin olmadığı sırada giren şüpheli, içerisinde 4 bin 500 lira para bulunan çantayı alarak, kaçtı. Eve gelen Ayşe Hatip, çantasını bulamayınca, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, evin yakınındaki boş arazide Hatip´e ait çantayı buldu. Polis, çanta ile evdeki parmak izlerini inceledi. Yapılan incelemenin ardından, şüphelinin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y., adresine düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-06 11:40:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.