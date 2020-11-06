Gerger'de Karatepe Sokağının sorunu çözüldü

Adıyaman’ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Karatepe Sokağının patika yolu sorunu çözüldü.

Gerger'in Keleşan Mahallesine bağlı Karatepe Sokağının yolu, Belediye Başkanı Erkan Aksoy'un girişimleriyle çözüldü. Yaklaşık 50 yıldır patika yoldan ulaşılan sokak için, belirlenen yeni yol güzergahında ki arazi sahipleri ile bir araya gelen Başkan Aksoy, uzun bir çaba sonucu arazi sahiplerini ikna ederek, belirlenen güzergahta ki yolu genişletip, yol kayma riskine karşılık istinat duvarı yaptırdı. Karatepe Sokağında yaşayan mahalle sakinleri bu durumu büyük bir memnuniyetle karşılarken, Başkan Aksoy'a teşekkürler etti.

Yolun önümüzde ki yıl alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılarak tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.