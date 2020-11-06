Besni Kaymakamı Demir’den gazetecilere ziyaret

Adıyaman’ın Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, gazetecilerle bir araya geldi.

Besni ilçe Kaymakamı Nazlı Demir, Besni ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın ile birlikte gazetecileri ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyip çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Kaymakam Demir, yerel basınının önemine vurgu yaparak, yapılan hizmetlerin anlatılması konusunda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Bu tür ziyaretlere önem verdiklerini söyleyen Kaymakam Demir, “Bu ziyaretler vatandaşlarımızla iletişimimizi daha da güçlendirirken, aynı zamanda ilçenin sorunları ve çözüm önerileri noktasında da fikir alışverişinde bulunmamıza vesile oluyor” diye konuştu.

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