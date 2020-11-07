Vatandaşlar kışa hazırlanıyor

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar evlerinin çatı oluklarını temizleyerek kışa hazırlanıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde vatandaşlar evlerinin çatısını kış öncesi temizliyor. Kış aylarında yağmur ve kar yağışında tıkanma ve çökme olmaması için oluklar iş makinelerinin yardımı ile temizleniyor.

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