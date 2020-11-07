Anaokulu öğrencileri depremzedelere resim çizdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 1Nisan Anaokulu Papatyalar sınıfı depremzedelere yardım kolisi hazırladı.

1Nisan Anaokulu Papatyalar sınıfı öğrencilerinin aileleri tarafından depremzedeler için hazırlanan kolilere minik öğrenciler kendi yatıkları resimleri de koydu. Kolileri resimler ile süsleyen minik öğrencilere sosyal duyarlılık aşılamaya çalıştıklarını söyleyen Anaokulu Müdürü Buket Hayber, "Öğrencilerimiz depremzedelere resimler yapıp, zor durumlarında yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştılar. Bu projeye emeği geçen öğretmenimiz Emel Fırat başta olmak üzere, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

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