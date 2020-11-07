İlaç kutularına gizlenen uyuşturucular ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolünde 3 adet ilaç kutusu içerisine gizlenmiş bonzai maddesi ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan planlı ve titiz çalışma neticesinde, Adıyaman Şanlıurfa karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta jandarma ekiplerinin yaptığı aramada 3 adet ilaç kutusunun içerisine gizlenmiş vaziyette 180 gram bonzai uyuşturu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli bir kişi ile ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.

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