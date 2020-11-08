Adıyaman’da şüpheli ölüm

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, Abdurrahman Gözek (41) yakınları tarafından tuvalette ölü bulundu. Polis Gözek'in ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil işçisi 3 çocuk babası Abdurrahman Gözek, yakınları tarafından tuvalette hareketsiz bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gözek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gözek´in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Gözek'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-08 13:23:09



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