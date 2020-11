Başkan Dağtekin’den Gerger'e hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet, Gerger ilçe Başkanı Cemal Deniz’i ziyaret ederek yönetim kurulu ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi.

Teşkilat Başkanı Emrah Bulucu ile beraber AK Parti Gerger ilçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Dağtekin, ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek çalışmalar ve partinin ileri süreciyle ilgili toplantı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Dağtekin, “Bugün hem ilçe başkanımız Cemal Deniz’e hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de teşkilat toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tabii Gerger’imiz , üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir ilçemiz. Gerger ilçemizin başlıca sorunlarında biri de ulaşım sıkıntısıydı. Allah’a çok şükür bu sorunu da çözüyoruz. Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Ahmet Aydın ve milletvekillerimizin yoğun gayretleri ile bu konu Cumhurbaşkanımıza kadar iletildi. Çok kısa sürede somut adımlar atılmaya başlandı. Yaklaşık 200 milyon TL’ye mal olacak ve yapım ihalesi 26 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek NarinceGerger Yolu şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.

Gerger’imizdeki ak neferlerimizde bu heyecanı, bu enerjiyi, bu dinamiği görüyorum. Allah’a hamd olsun, teşkilatlarımızdaki her bir kardeşimiz, dava şuuruna sahip kardeşlerimiz. Bilindiği daha önce gönül seferberliği kapsamında yeni yeni üye çalışmalarına başladık. Genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyor. Zira buradaki amaç sadece üye yapmak değil, kapı kapı dolaşacağımız her bir haneye giderek vatandaşımıza dokunmak derdiyle hemhal olmaktır. AK Parti Adıyaman teşkilatları olarak seçimler dâhil her organizasyonda göz dolduran, zirve yapan bir il konumundayız. İnanıyorum ki, Gerger teşkilatımız bu kampanya sürecimizi en iyi şekilde değerlendirerek ailemizin büyümesine katkıda bulunacaktır. Bize gelen her üye, yeni heyecan, yeni umutlar demektir. Cemal Deniz başkanımız seçildiği andan itibaren elinden gelen tüm gayreti sarf ediyor. Bir önceki başkanımız Emin Alpaslan ise rahatsızlığına rağmen görev süresi boyunca büyük bir özveriyle bu bayrağı en güzel şekilde yukarıda tutmayı başardı. Bu vesile kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

21 Kasım tarihinde il kongresinin yapılacağını da hatırlatan Başkan Dağtekin, “İnşallah 21 Kasım’da il kongremiz olacak. Kuşkusuz bu kongremizle birlikte bazı görev değişiklikleri olacak. AK Parti olarak her zaman yenilenen ve tazelenen bir yapıya sahibiz. Her zaman söylüyorum dava şuuruna sahip kardeşlerimiz kongrelerimizi bir veda olarak görmez. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bizim partide eski, yeni diye bir şey olmaz. AK Partili olmak demek, bir partinin rozetini taşımaktan ibaret değildir. Medeniyet davasının bayraktarlığına talip olmak demektir. Dava adamının görevi ancak son nefesini verince biter. Asıl önemlisi hiçbir sıfat sahibi olmadan da o büyük dava için bir nefer gibi çalışabilmektir. Dünyadaki bütün liderler arasında en büyük yükü omuzlarında taşıyan liderimizin yüklerini bizler de hafifletmek zorundayız. Şarktan garba, yedi düvele karşı meydan okuyan cumhurbaşkanımıza bizler de daha fazla ek yük getirmemeliyiz. Allah’ın izniyle Adıyaman’daki tüm teşkilatlarımız bu sorumlulukla hareket edecektir. Bu vesile ilçe başkanımız Cemal Deniz’i tekrar tebrik ediyor yönetim kurulumuza ise görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantı sonrası AK Parti heyeti, ilçede bulunan esnafları tek tek gezerek onlarla sohbet etti. "

Toplantıya, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Teşkilat Başkanı Emrah Bulucu, Gerger ilçe Koordinatörü Sırrı Özbek, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, İl Genel Meclis Üyeleri Abdulrahim Bayhan, Rıfat Yılmaz ve partililer katıldı.

