Adıyaman'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, define aramak için kaçak kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Gözebaşı köyünde bulunan birinci derece arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yanlarında kazıda kullandıkları malzemeler ve bir ruhsatsız tüfek ile gözaltına alınan kimlikleri açıklanmayan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-11-08 18:17:50



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