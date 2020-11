Adıyaman’da 82 bin ağaç fidan dikildi

Adıyaman’da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 82 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, ülke genelinde orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik etmek ve biyolojik çeşitliliği geliştirmek amacıyla Adıyaman’da da her ilçede olmak üzere 9 noktada eş zamanlı olarak toplam 82 bin adet fidan dikimi yapıldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyündeki ağaçlandırma çalışmalarına katılarak fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yarbaşı Köyündeki ağaçlandırma çalışmalarına, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, STK Başkanları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim törenine katılan Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, saatler 11:11’i gösterdiğinde vatandaşlar, öğrenciler ve jandarma ve polis ekipleri ile birlikte fidan dikimi yaparak diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Fidan dikimi sonrası çalışmalar ile ilgili bilgi veren Vali Çuhadar, “Bugün cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak saat 11:11’de 11 Milyon fidan toprakla buluşturuluyor. Bu proje kapsamında ilimizde de 9 ayrı lokasyonda 82 bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Ayrıca, ilimizde Covid19 pandemisinde olağanüstü gayret ve özverili çalışma sergileyen sağlık çalışanlarımızın emeklerinin şükranla yad edilmesi amacıyla bir Sağlık Çalışanları Hatıra Ormanı oluşturulmaktadır. Sağlık çalışanlarımız için 51 hektar alanda 75 bin adet fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Yine Covid19 Pandemisinde her türlü özveriyi gösteren farklı kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan VEFA Gruplarının özverili çalışmalarının şükranla yad edilmesi amacıyla VEFA Grupları Hatıra Ormanı oluşturulmaktadır. VEFA Gruplarında hizmet veren bütün çalışanlarımız için 51 hektar alanda 75 bin adet dikilerek hatıra ormanı oluşturulmaktadır. Her iki hatıra ormanına 102 hektar alanda toplam 150 Bin adet fidan dikimi yapılacaktır. Orman İşletme Müdürlüğümüzce Ağaçlandırma toprak, muhafaza ve rehabilitasyon çalışmalarının toprak işlemeleri tamamlanmış olup, dikim çalışmalarına ait hazırlıklar bitirilmiştir. Yılsonu itibariyle 1 Milyon 200 Bin adet fidanın dikimi tamamlanmış olacaktır. Ekilen fidanların ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kampanyaya yoğun bir katılım gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, daha sonra gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve yaşanılabilir bir ülke bırakmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

