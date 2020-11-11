Erdemoğlu ailesinden Besni'ye Anadolu Lisesi müjdesi

Adıyaman'ın Besni ilçesine sayısız eser kazandıran Erdemoğlu Ailesinden, 15 Temmuz Mahallesine 24 derslikli Anadolu Lisesi yaptırılacak.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, yapılacak olan Anadolu lisesi inşaatıyla ilgili 15 Temmuz Mahallesinde incelemelerde bulundu. Yapılacak olan okul ile ilgili memnuniyetini dile getiren ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, “Aysel Erdemoğlu adına yapılacak olan Anadolu Lisemiz 15 Temmuz Mahallesindeki lise sorunumuzu çözecek, bu sorunun çözümü ile ilçemiz eğitimine rahat bir nefes aldıracaktır. Besni'de eğitime ve her alanda yapmış olduğu katkılardan ve özellikle Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi müjdesinden dolayı Erdemoğlu Ailesinin çok kıymetli üyesi Ali Erdemoğlu’na ve kıymetli Erdemoğlu Ailesine şükranlarımı sunuyorum. Ailesine ve ilçemize bu yaşam felsefesini kazandıran, ebediyete intikal etmiş Mehmet Erdemoğlu’a Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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