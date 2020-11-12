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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mahmut Çuhadar Balkar ve Belören beldelerini gezdi

İHA

Vali Mahmut Çuhadar Balkar ve Belören beldelerini gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar ve Belören Beldelerini ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Mahmut Çuhadar’a Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz eşlik etti.
Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Balkar Belediyesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar’ı Balkar Belediye Başkanı Orhan Orhan ve Belediye Meclis üyeleri karşıladı.
Karşılama sonrası Belediye hizmet binasına geçen Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Orhan Orhan’dan beldenin ekonomik potansiyeli ile belediyenin belde merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belediye ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, inşaatı devam eden Balkar Aile Sağlığı Merkezini inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Balkar Beldesindeki temaslarının ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet Belören Beldesine geçti. Belediye Başkanı Mahmut Turan ve belde halkı tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, sıcak karşılamadan dolayı belde halkına teşekkür etti.
Ziyareti programı kapsamında ilk olarak Belören İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek minik öğrencilere başarılarla dolu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu.
Vali Çuhadar, daha sonra belde merkezinde yapım çalışmalarında sona gelinen Belören Aile Sağlık Merkezinde incelemelerde bulunarak hızla yükselen inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Son olarak Belören Belediyesini de ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Mahmut Turan’dan belediyenin belde merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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