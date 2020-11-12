İkra Koleji’nden “Geleceğe Nefes’ kampanyasına destek

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Adıyaman İkra Koleji öğretmen ve öğrencileri “Geleceğe Nefes” kampanyasına fidan dikerek destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyasına Özel İkra Koleji öğretmen ve öğrencileri fidan dikti.

Okulun bahçesinde düzenlenen ve öğrenci, öğretmenlerin katıldığı etkinlikte fidanlara can suyu verilerek dikildi.

Orman içerisindeki okul, bu kampanyaya katılarak “Geleceğe Nefes” ile yeşile verdiği önemi uygulamalı olarak ortaya koydu.

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