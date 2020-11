Başkan Erdoğan yol çalışmalarını yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köy yollarında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan beraberinde İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Fatih Olgun ile birlikte Kızılcapınar, Karahöyük, Eskihüsnümansur, Gölpınar, İncebağ ve Sarıharman grup yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İl Genel Meclisi Başkanımız Mehmet Can Erdoğan, grup köy yollarında devam eden menfez ve duvar çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Yol Medeniyettir’ anlayışını düstur edinerek hizmet çıtamızı daha da yükselmekteyiz. Bizlerin tek gayesi ulaşımın en iyi biçimde ve yüksek kalitede olmasıdır. Yolların kalitesi ne kadar artar ise herhangi bir kazaya sebebiyette aynı şekilde düşecektir. İl Genel Meclisi olarak 2021 Mali Yılı Bütçe görüşmelerimiz devam ediyor. Bizler bu yıl hazırlamış olduğumuz bütçeyi geçmişten tecrübe edinerek geleceğimizi en iyi nasıl şekillendiririz düşüncesi içerisindeyiz. Bu nedenle eşitlik ilkemizi ön planda tutarak köylerimizin en iyi hizmete kavuşması gayretindeyiz. Tekrardan bu ay içerisinde hazırlayacağımız 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının ilimize hayırlı olmasını diler, bu süreçte yoğun bir çalışma sergileyen il genel meclisi üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

