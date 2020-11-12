Zabıtadan işyerlerine korona denetimi

Mısır'da yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı - KAHİRE

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerine yaptığı rutin denetimleri hassasiyetle sürdürüyor.

Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözden geçirildiği denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, İşyerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edildiğini dile getirdi.

Vatandaşlar ise yapılan denetimlerin oldukça yararlı olduğunu söyleyerek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.