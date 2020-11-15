Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İsmet Ş., idaresindeki 02 KC 807 plakalı Renault marka otomobil ile Muhammed A., idaresindeki 02 MA 0421 plakalı motosiklet, İmamağa Mahallesi çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücü Muhammed A., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.