Vali Çuhadar, Besni ilçesini gezdi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yaparak bu medeniyetlerin izlerini taşıyan Adıyaman'ın ve ilçelerinin sahip olduğu tarihi mekanları ile turistik potansiyelini tanımak amacıyla ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

Vali Çuhadar, M.Ö.5000 yılına uzanan tarihi, binlerce yıllık geçmişi ve doğal güzellikleri ile Güney Doğu Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden birisi olarak dikkatleri üzerine çeken azim ve kadim şehir Besni’nin tarihi ve turistik mekânlarını inceleyerek, tarihin derinliklerine gizemli bir yolculuk yaptı. Besni ilçesine yapılan ziyaret programında Vali Çuhadar’a eşi Serinay Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve eşi Hürmet Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Besni Belediye Başkanı Eyüp Mehmet Emre eşlik etti. Vali Mahmut Çuhadar, Besni programı kapsamında ilk olarak, Merinos Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi İşadamı Ali Erdemoğlu tarafından yaptırılan ve Besni’nin kültürünü, geleneklerini, yaşam biçimini, tarihi eserlerini yansıtan Merinos Münire Sümer Etnografya Müzesini ziyaret ederek, müzenin tarihsel ve yapısal durumu ile müzede bulunan tarihi ve kültürel eserleri inceleyerek bilgiler aldı. Daha sonra Sofraz (Üçgöz) köyüne geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada önceki yıllarda yapılan kazılar sonucunda Milattan Sonra 2. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Roma dönemine ait Sofraz Anıt Mezarlarını inceledi. Sofraz Köyündeki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Kızılin Köyüne geçti. Burada Göksu Nehri üzerinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda restorasyon ve onarım çalışmaları yapılan Kızılin Köprüsünü inceleyen Vali Mahmut Çuhadar, Kommagene dönemine ait olduğu bilinen 2 bin yıllık tarihi köprü hakkında bilgiler aldı.

Heyet daha sonra, tekne turu ile Fırat ve Göksu’nun Birleştiği Kızılin Kanyonu ile dağlara oyulmuş tarihi mağaraları gezdi.

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