Millet caddesinde asfaltlama çalışması

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Adıyaman Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayan noktada sürdürülen Millet Caddesindeki çalışmalar asfaltlama aşamasına geldi.

Millet Caddesinde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, yolun yakın bir zamanda trafiğe açılacağını müjdeledi. 1 Kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindeki yol Güney Çevreyolunun başlangıcı olarak planlanıyor.

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