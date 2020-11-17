Kuyumcudaki bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasında



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, bir kadının müşteri gibi girdiği kuyumcudan 18 gram ağırlığında altın bilezik çaldığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kapcami Mahallesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Dolma'ya ait iş yerine gelen biri kadın 2 kişi, altın alacaklarını söyleyerek tezgahtaki ürünlere bakmaya başladı. Müşteri gibi davranan şüphelilerden birisi Dolma'nın dalgınlığından faydalanarak 18 gram ağırlığındaki altın bileziği bileğine takarak gizledi. İki şüpheli, bir süre daha altınlara baktıktan sonra alışveriş yapmadan kuyumcudan ayrıldı. İbrahim Dolma, bir süre sonra bileziklerin eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Ekipler, altın bileziği çalan kadının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-17 12:24:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.