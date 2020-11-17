Ad\u0131yaman\u2019da trakt\u00f6r ile otomobilin \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu meydana gelen kazada 3 ki\u015fi yaraland\u0131. Edinilen bilgilere g\u00f6re, Ad\u0131yaman Kahta Karayolu 10. Kilometrede d\u00f6n\u00fc\u015f yapan Mahmut G., idaresindeki 31 ZF 108 plakal\u0131 John Deere marka trakt\u00f6re Kahta istikametinden Ad\u0131yaman istikametine gitmekte olan Mahmut D., idaresindeki 02 HU 471 plakal\u0131 Renault marka otomobil \u00e7arpt\u0131. Meydana gelen kazada otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Mahmut D., ile otomobilde bulunan Semra ve G\u00fclcan D., yaraland\u0131. Yaral\u0131lar olay yerine gelen 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekiplerince yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan Ad\u0131yaman E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. Yaral\u0131lar\u0131n sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u00d6te yandan kazan\u0131n meydana geldi\u011fi yerde \u00f6nceki g\u00fcn d\u00f6n\u00fc\u015f yapan t\u0131ra iki otomobilin \u00e7arpmas\u0131 sonucu 1 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f 4 ki\u015fi ise yaralanm\u0131\u015ft\u0131. Kazayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.