Gezici Kütüphaneye kitap desteği

Adıyman’ın ilçe Kahta Belediyesi tarafından ‘Birlikte Okuyalım’ sloganıyla yakında kitapseverlerle buluşacak olan Gezici Kütüphane aracına Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneğinden (KİMDER) kitap desteği geldi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın talimatıyla projelendirilen ve her tür iklim koşulunda kullanılabilecek gezici kütüphane aracının teknik donanım ve dizayn çalışmalarına devam ediliyor. Yakın zamanda hizmete sunulması planlanan gezici kütüphaneye Kahta İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KİMDER) tarafından 300 adet kitap desteğinde bulunuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan tarafından teslim alınan kitaplar, gezici kütüphane aracında yer bulacak. Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bu anlamlı katkıdan dolayı KİMDER Başkanı Osman Dündar ve yönetimine teşekkür ederek, “Kısa bir süre sonra kitapseverlerle buluşacak olan gezici kütüphanemizdeki tüm hizmetlerden halkımız ücretsiz bir şekilde yararlanacaktır. Bu anlamda okumaya ve eğitime destekte bende varım diyen KİMDER’e çok teşekkür ediyorum. Gezici kütüphanemizin nitelik ve niceliklerini yükseltmek için iş dünyası başta olmak üzere herkesin projemize destek vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

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