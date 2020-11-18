Milletvekili Tutdere’den OSB ve küçük sanayi sitesi için yer tahsisi talebi

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi ve Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan sıkıntıları dile getirerek yeni yer tahsisi yapılmasını ve kamulaştırma işlemleri için ödenek gönderilmesini istedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde çok ciddi sıkıntılar olduğunu aktaran TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bizim Küçük Sanayi Sitemiz daha önceden yapıldığı için şu anda yerleşim birimlerinin ortasında kalmış durumda. Esnafımız yeni dükkan ve iş yeri bulamıyorlar. Mevcut küçük sanayi sitesinde 470 tane iş yeri var ancak 600 esnafımız bu 470 yerde faaliyet gösteriyor. Bazı dükkanlar ikiye bölünüyor. Şu anda bazı esnafımız buraları kullanmak zorunda kalıyor. Ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Küçük Sanayi Sitesi esnafımızın sizlerden talebi, küçük sanayi sitesine derhal yeni bir yer tahsisidir. Aksi takdirde küçük sanayi sitesinde yer bulamayan esnafımız şehir içinde kaçak alanlarda çalışma yapmak zorunda kalıyor. Bu da hem çevre anlamında hem de şehrin gürültüsü anlamında kirlilik oluşturmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi gerekiyor. Adıyaman küçük sanayi sitesi esnafının bu sorununun mutlaka giderilmesi ve karşılanması gerekiyor” dedi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde de yer sorunu yaşandığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman 6’ncı bölgeye alındı. Ancak şu anda 6’ncı bölgeye alınmış olmasına rağmen gelen sanayicilerimize, iş adamlarımıza maalesef organize sanayimiz yer verememektedir. Yapmış olduğum görüşmelerde, 100’den fazla yatırımcı Adıyaman’a yatırım yapmak için geliyor ancak yer bulamıyor, çünkü şu an yer sorunu var. Yatırımcı, altyapısı, yolu, ulaşımı, elektrik sorunu çözülen arsalar istiyor ve şu anda organizede bu şekilde yer bulunmadığı için sanayicilerimiz Adıyaman’a yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar ve komşu illere gidiyorlar. Adıyaman işsizliğin ve yoksulluğun kol gezdiği bir şehir, buradaki işsizliğin giderilmesi ve yoksulluğun önlenmesi anlamında, organize sanayi bölgesindeki bu eksikliklerin de mutlaka giderilmesi lazım” diye konuştu.

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