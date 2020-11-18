Kahta'da etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan sis nedeniyle KahtaAdıyaman kara yolunda görüş mesafesi düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesini yer yer 20 metreye düştüğü yolda sürücüler polislerin de uyarısıyla yavaş ilerledi.

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