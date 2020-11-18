Başkan Binzet, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan tehditlere tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu vurgulayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan tehditleri sert bir şekilde eleştiren Başkan Burak Binzet, “İnsani değerlerden uzak, nezaketten, sevgiden zerre nasibini almamış, küstah, adı suç örgütü kavramı ile birlikte anılan birinin soylu, ilkeli ve onurlu bir geçmişe sahip Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını tehdit etmesi asla kabul edilemez. Umudu mafyada arayanlar da yanlış yerdeler. Derhal bu anlayıştan vazgeçsinler. Türkiye bir hukuk devletidir. Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye konuştu.

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