Milletvekili Tutdere Çelikhan yolunu gündeme taşıdı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda tamamlanamayan ÇelikhanMalatya yolunu bir kez daha gündeme getirdi.
Milletvekili Tutdere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne çağrıda bulunarak, “2021 yılında gerekli bütçeyi ayırın ve vatandaşlarımızın yıllardır çektiği bu çileyi sonlandırın” dedi.
Çelikhan ilçesinin en büyük sorunlarından olan AdıyamanÇelikhanMalatya yolunun ne zaman yapılacağını daha önce soru önergeleriyle ve bütçe görüşmelerinde direkt Ulaştırma Bakanına ilettiğini belirten Milletvekili Tutdere, bu kez TBMM Genel Kurulunda konuyu gündeme taşıdı.
Tutdere, yolun Malatya tarafında kalan kısmının 5 yıl önce bitirildiğini ancak Adıyaman tarafında kalan kısmına gerekli ilgilinin gösterilmediğini söyleyerek, yıllardır bu yola ödenek ayrılmamasını eleştirdi.
Milletvekili Tutdere, “Yolun ÇelikhanMalatya kısmı 2015 yılında tamamlanmış ve hizmete alınmış olmasına rağmen aynı yolun ÇelikhanAdıyaman kısmı bugüne kadar yapılamamıştır. Nedense söz konusu Adıyaman olunca iktidar para bulamıyor. Projesi onaylandığı halde yıllardır ödenek ayrılamayan ÇelikhanAdıyaman yolu ne zaman yapılacak? Tüm Adıyaman halkı bu sorunun cevabını merak ediyor. Yollarıyla övünen iktidar Adıyaman'ı ne zaman hatırlayacak? Buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne çağrıda bulunuyorum, AdıyamanÇelikhan yoluna 2021 yılı bütçesinde gerekli ödeneği ayırın, Çelikhanlıların ve bu yolu kullanmak zorunda kalan bütün vatandaşlarımızın yıllardır çektiği bu çileyi sonlandırın” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.