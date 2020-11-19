Adıyaman'da kaçak kazıya 3 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, jandarma tarafından izinsiz kazı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından merkeze bağlı Zey köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda kazı yaptıkları belirlenen ve ismi açıklanmayan 3 kişi, gözaltına alındı. Kazıda kullandıkları dedektör, kürek ve kazmalar ile yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-11-19 11:35:46



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