Besni'de otomobil yayaya çarptı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Gaffar Altay'a sürücüsü öğrenilemeyen 02 AG 022 plakalı Volkswagen marka otomobil çarptı. Kazada Gaffar Altay yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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