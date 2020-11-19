Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan tefeci operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2’si mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 farklı adrese operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda N.Ö., B.S., S.T., ve R.Y., isimli 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği adreslerde çek, senet ve 2 adet ise pompalı av tüfeği ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 4 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan N.Ö., ile S.T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Y., ve B.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.