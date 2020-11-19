Adıyaman'daki tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, polis tarafından tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilenlere yönelik yürütülen soruşturmada, 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek, kimlik fotokopileri ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 4 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanarak, adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ö. ve S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-11-19 16:21:27
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