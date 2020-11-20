Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Akın A., idaresindeki 46 BS 271 plakalı FİAT marka hafif ticari araç, Adıyaman Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Akın A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Akın A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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