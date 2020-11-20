Bir askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan roketatar ele geçirildi Adıyaman’da terör örgütünün sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ve silah bulundu

Adıyaman’da gerçekleştirilen Şehit Uzman J.V. Kad. Çvş. M. Kürşat Yılmaz9091 operasyonlarında, 2016 yılında bir askerin şehit düşmesine neden olan saldırıda kullanılan roketatarın da içinde bulunduğu çok sayıda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 1819 Kasım 2020 tarihinde Şehit Uzman J.V. Kad. Çvş. M. Kürşat Yılmaz9091 operasyonları düzenlendi. Operasyonlar kapsamında Adıyaman merkez ve Çelikhan ilçesi kırsalında yapılan arazi arama tarama faaliyetinde, üç odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş iki adet jelikan bidon bulundu. Mağara ve bidonların içerisinde 30 adet örgütsel doküman, 1 adet hücum yeleği, 4 adet mekap ayakkabı, 3 adet 6'lı pil bloğu, 1 adet radyo, 1 adet (RPG/7) roketatar silahı ve arka aparatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 5 adet sevk fişeği, 1 adet piknik tüpü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen roketatarın 2016 yılında Adıyaman Merkez Boğaz köy Girik Köprüsü mevkiinde Jandarma Er Mücahit Şimşek'in şehit edildiği terör eyleminde kullanıldığı tespit edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.