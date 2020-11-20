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PKK´ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi

DHA

PKK´ya ait 3 odalı mağarada 1 askeri şehit eden roketatar ele geçirildi


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) -ADIYAMAN´ın Çelikhan ilçesi kırsalında jandarma tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK´ya ait 3 odalı mağara ile toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz' adı verilen operasyon kapsamında Çelikhan ilçesi kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mağara bulundu. 3 odalı mağarada toprağa gömülü 1 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 30 örgütsel doküman, hücum yeleği, 4 ayakkabı, 6 pil, 1 radyo ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
1 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA KULLANILMIŞ
Ele geçirilen roketatarın 2016 yılında Boğaz Köy yakınlarında düzenlenen ve 1 askerin şehit olduğu saldırıda kullanıldığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-11-20 11:26:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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