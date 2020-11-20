Adıyaman’a mevsimin ilk karı düştü

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Adıyaman’ın Sincik ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sincik ilçesinin yüksek kesimlerinde havaların soğuması ile birlikte ilçeye bağlı Yarpuzlu köyü ile Arıkonak arasındaki Türk Dağının yamaçlarındaki Küşüğan Yaylası ile Sakız Köyü Merg Yaylası ve Sincik Malatya Karayolu kar yağışı ile beraber beyaza büründü.

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