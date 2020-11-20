Aktaş mahallesi karantina altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesinin Aktaş mahallesinde ikamet eden 178 kişiden 10’unun korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması sonucunda hastalığın yayılmaması amacıyla Çelikhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındı. 37 Hanenin bulunduğu 178 kişinin yaşadığı Aktaş mahallesinde 10 kişinin test sonucunun pozitif çıkması sonucu alınan karantina kararı sonrasında jandarma ekiplerince mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.