Adıyaman'da kısıtlama başladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında açık AVM, market ve berberler cafeler polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnemesiyle alınan yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Kent merkezinde alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik ve cafeler polis ekipleri tarafından saat 20.00´de kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-11-20 21:13:48



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