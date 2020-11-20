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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müşteri dolu kafeler tek tek boşaltıldı

İHA

Müşteri dolu kafeler tek tek boşaltıldı

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan tedbirler Adıyaman’da da devreye girdi. Kent merkezinde içerisi müşterilerle dolu kafeler bugün saat 20.00 saati itibariyle tek tek boşaltıldı.
Covid19 tedbirleri kapsamında tüm illere gönderilen İçişleri Bakanlığı genelgesiyle bugün itibariyle kafe ve diğer işletmelere yönelik Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında genelgeye uymayarak müşteri alan kafelerle karşılaşıldı.
İçerisi müşteri dolu kafeler polis ekiplerinin uyarılarıyla boşaltıldı. Müşteriler polis ekiplerinin uyarıları sonrası oturdukları masadan kalkarak kafeye ödedikleri hesap sonrası kafelerden ayrıldı. Polis ekiplerinin kent merkezinde bulunan işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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