Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); (DHA)ADIYAMAN´ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.
Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesindeki Aktaş Mahallesi'nde Covid-19 testleri pozitif çıkan vaka sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.
Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Çelikhan Selim SONKAYA
2020-11-21 11:57:25
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