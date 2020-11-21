Adıyaman'da bir mahalle karantinaya alındı

Pfizer ve BioNTech aşısının fiyatı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); (DHA)ADIYAMAN´ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesindeki Aktaş Mahallesi'nde Covid-19 testleri pozitif çıkan vaka sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.

Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Çelikhan Selim SONKAYA

2020-11-21 11:57:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.