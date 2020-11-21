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Karantinaya uymayanlar büyük günah işliyor Müftü Taşçı, karantinadan kaçarak hastalığı yayanların büyük günah işlediğini söyledi

İHA

Karantinaya uymayanlar büyük günah işliyor Müftü Taşçı, karantinadan kaçarak hastalığı yayanların büyük günah işlediğini söyledi

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, karantinadan kaçıp hastalığı başkalarına bulaştıran ve insanların ölümüne sebep olan kişilerin büyük günah işlediğinin altını çizdi.
Tüm Dünya’yı etkisi altına alın korona virüs (Covid19)’un yayılmasını önlemek için yetkililerin aldığı tedbirlere uymayan kişiler ile ilgili Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı’dan önemli bir açıklama geldi. Devletin aldığı tedbirlere uymanın insanı ve dini bir sorumluluk olduğunu dile getiren Mehmet Taşçı, karantinadan kaçarak hastalığın başkalarının ölümüne neden olan kişilerin bir cana kıymak olduğuna işaret etti.
Müftü Mehmet Taşçı, karantina kurallarına uymayarak evden ve yurttan kaçan kişilerin korona virüsü (Covid19) yaymasının insani sorumluluğunun yanında dini sorumluluğunun da olduğunu vurguladı.
Bilinçli bir şekilde karantinaya uymayan, hastalığın bir başkasına geçmesine sebep olan kişilerin büyük bir vebal içerisinde olduklarını Müftü Taşçı, Kuran’ı Kerim’den ayetler ve sureler ile açıkladı.
Müftü Mehmet Taşçı, “Kendisinde korona belirtisi olan, testi pozitif çıkan kardeşlerimiz doktorların, uzmanların kendilerine bildirmiş olduğu karantinaya, evlerinde kendilerini izole etmeye mecburdur. Yani bunu hafife alıp, karantinada olması gerekirken dışarıda gezmek sorumsuzluğun en büyüğüdür. Bu bir Müslümana yakışacak bir şey değildir. Karantina denilmişse, kardeşlerimizin buna riayet etmesi gerekir. Allah korusun, buna uymadığı için karantinadan dışarı çıktığı zaman, çıkmasıyla birde pozitif ise, bu salgın bu Covid19 bir başka Müslümana sirayet etse, onu hasta etse ve Allah korusun ölümüne sebep olsa, onun ölümünden sorumlu olur. Onu bilerek öldürmüş olur” dedi.
Kuran’ı Kerim’den ayetler ve sureler ile bu konuya açıklık getiren Müftü Taşçı, “Cenabı Allah Kuran’ı Kerim’in muhtelif ayetlerinde, ‘Bir insanın ölümüne sebep olan, bütün insanlığı öldürmüş gibidir.’ Yine Maide Suresinde, Cenabı Allah Kuran’ı Kerim’de , (Vemen yaktul mu/minen mute’ammiden fecezauhu cehennemu) ‘Kim bir Müslümanı kasten öldürse onun cezası cehennemdir.’ Hem de, (haliden fiha) ‘Ebedi kalmak üzere.’ Şimdi bakıyorsun, bile bile karantinaya riayet etmeyen, bile bile bu hastalığın bir başkasına geçmesine sebep olan kardeşlerimiz Allah korusun büyük bir tehlikeyle, manen de büyük bir vebal ile karşı karşıyalar. ‘Her kim bir Müslümanı kasten öldürürse, ebedi kalmak üzere cezası cehennemdir, Allah’ın gazabı onun üzerinedir, Allah’ın laneti onun üzerinedir ve Allah onun için Ahirette büyük bir azap hazırlamıştır.’ Buyurmak suretiyle bu konuda hiçbir cana zarar vermeme hassasiyetimizin zirvede olması lazım. Şimdi kardeşlerimize bakıyoruz, maalesef ya kendisi pozitif veya temaslı. Bunlar belirli gün, uzmanların bildirdiği gün evlerinde durmaları, kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylüyor ama maalesef baktığınız zaman özellikle görsel medyada takip ediyoruz. Kimisi evinde izole olması gerekirken evden kaçmış, öbürü yurttan kaçıyor. Bütün bunlar aynı zamanda dinin emrine de uymama manasına geliyor. Burada bizim canı korumak gibi bir vazifemiz var” diye konuştu.

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