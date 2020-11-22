AFAD gönüllülerinin eğitimlerini tamamladı

Afet ve acil durumlara karşı farkındalığın artırılabilmesi amacıyla AFAD’a gönüllü olan 18 kişi eğitimlerini tamamladı.

AFAD’a gönüllü olan 18 kişiye Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından eğitimler verildi. Teorik verilen eğitimler sonrasında gönüllü olan AFAD üyelerine yönelik Seyirtepesinde tatbikat düzenlendi. Gerçekleştirilen tatbikatta gönüllü AFAD’cılar, çadır kurma, kurtarma halatı bağlama ve sökme, kuyuya düşen kişiyi kurtarma gibi eğitim aldı. Teorik ve uygulamalı yapılan eğitimler sonrasında 18 kişi gönüllü AFAD’cı olmaya hak kazandı.

Eğitimlerini tamamlayan gönüllü AFAD’cılar, can kurtarmak için her zaman hazır olduklarını dile getirerek Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teşekkür etti.

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