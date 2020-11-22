Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, gözaltına alındı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından kentteki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri kısıtlama kapsamında kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ismi açıklanmayan bir kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-11-22 22:57:34



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