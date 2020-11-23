Çelikhan’da 1320 aileye 1320 ton kömür dağıtıldı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 1320 aileye 1320 ton kömür dağıtımı yapıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2020 yılı kömür dağıtımı tamamladı. Vakıf görevlileri tarafından 1320 aileye 1320 ton kömür yardımı yaptı.

İhtiyaç sahibi ailelerin evlerine bin ton kömür bırakıldı.

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