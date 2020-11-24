Besni’de Öğretmenler Günü kutlandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler gününü düzenlenen törenle kutlandı.

Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen törene, Kaymakam Nazlı Demir, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı, Besni Milli Eğitim Şube Müdürü Adil Kahya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlçe milli eğitim müdürlüğünün çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Besni ilçe Milli Eğitim Müdür Vekili Bayram Canlı, "Öğretmenlerin bilgiyi göstermesi sayesinde, bugün insanlık alemi yeni gezegenler keşfetmiş, sesi ve görüntüyü bir yerden başka bir yere eş zamanlı olarak iletmiş, vücudun içini görebilen cihazlar üretmiştir. Dağları delip ovaları bir birine kavuştururken, müziğin en ince tınısına ve doğadaki en hassas renklere ulaşmıştır. Ülkemizin ilerlemesi, gelişmesi ve sonsuza dek var olmasında, emeklerini asla ödeyemeyeceğimiz ebediyet alemine intikal etmiş başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve afiyetler diliyorum” diye konuştu. Konuşmanın ardından Kaymakam Nazlı Demir ve Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen resim yarışmasında 3. olan Şehit Bekir Oruçtutan İlkokulu öğrencisi Yaren Yardımlı’nın ödülünü Kaymakam Nazlı Demir’in takdim etmesinin ardından tören sona erdi.

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