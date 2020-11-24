Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe vuruldu Mahallenin altında kültür şehri bulunuyor Perre Antik Şehir üzerindeki mahallede yapılardan 12’sinin yıkımına başlandı

Adıyaman’ın Örenli Mahallesi'nin altında bulunan Perre Antik Şehrin ortaya çıkartılması için kamulaştırılan 12 yapının yıkımına başlandı.

MÖ. I. yüzyılda Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kent nekropol alanının yanında bulunan Örenli Mahallesi'nde kamulaştırılan 12 yapının yıkımı iş makinalarıyla başladı. Perre Antik Şehrin üzerine kurulan Örenli Mahallesi'nin tamamının yıkılması ve kazılar yapılmasıyla yer altı şehrin ortaya çıkartılması planlanıyor.

Örenli Mahallesi'nde bulunan 128 yapının kamulaştırılması için 2016 yılında başlayan çalışmalarda 12 yapı kamulaştırıldı. Kamulaştırılan yapıların yıkımı Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın katılımı gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Müze Müdürü Mehmet Alkan’dan kamulaştırma ve yıkım ile ilgili bilgi aldı. Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ve mahalle sakinleri, mağdur olmamak için tüm yapıların kamulaştırılarak, kendilerine yeni konut yapılmasını istedi. İl Özel İdare bütçesinden bu yıl 2 milyon TL kamulaştırma için ödenek ayrıldığı ve mahallenin yaklaşık 15 bin dekarlık bir alanda kurulu olduğu öğrenildi.

Vali Mahmut Çuhadar, bir taraftan kamulaştırılan yapıların yıkılması diğer taraftan ise mahalle sakinlerinin mağdur olmaması için çalıştıklarını dile getirerek, “Örenli Mahallesi Perre Antik Şehrinin üzerinde bulunuyor. Altında bir kültür hazinesi yatıyor. Dünya kültür mirasında yer alacak, Türk turizmine önemli katkılar sağlayacak, hatta dünya turizmine önemli katkılar sağlayacak bir kalıntının ortaya çıkartılması gerekiyor. Yerleşim yerinin kültür ve tabiat varlıklarının üzerinde olması nedeniyle devlet, öncelikle buradaki vatandaşımızın tahliyesinin sağlanma yoluna gidiyor. Öncelikle parası ödenip, kamulaştırılan binalardan başlamak suretiyle tahliyelerini gerçekleştirdik. Bugünde bu 12 yapının yıkımına başladık. Tabi bu 12 yapının yıkılması sorunu çözmüyor. Burada toplam 128 adet yapı bulunuyor. Geri kalan 116 yapının da kamulaştırılması veya mahallemize yeni evler yapılmak suretiyle buradan tahliye edilmeleri, onları mağdur etmeyecek şekilde Perre Antik Kentinin kültür ve tabiat varlığı olarak Türk turizmine hizmet etmesi için gerekli gayre sarf edeceğiz” dedi.

Örenli Mahalle Muhtarı Ömer Ekici ise 12 parselin yıkımının ardından geri kalan yapıların da bir an önce kamulaştırılarak mahalle sakinlerine konut yapılmasını istedi.

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